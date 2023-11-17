بنزرت: إقرار رفعة تجريبية للجسر المتحرّك مساء غد قبل عودته لسالف عمله بداية من منتصف نهار الاحد المقبل

أفادت المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت، أم الزين الطمني، أنه تقرر عقب اتمام اشغال المرحلة الأولى لمشروع تجديد المنظومة الكهروميكانيكية للجسر المتحرك، اجراء رفعات تجريبية مساء غد السب بداية من منتصف الليل والى غاية الساعة الثالثة من صباح الاحد، سيتم خلالها وضع منظومة العمل الجديدة للجسر التي تم تركيزها في اطار المشروع تحت التجربة الفنية المباشرة.



وأضافت الطمني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم عقب نجاح الفتحات التجريبية إجراء فتحة رئيسية للجسر بداية من منتصف نهار يوم الأحد وإلى غاية الساعة الواحدة ظهرا، وذلك لتمكين عدد من البواخر الراسية حاليا في ميناء بنزرت التجاري ومحيطه من المغادرة.





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وستعود وتيرة الفتحات الرئيسية بالجسر بداية من مساء الاحد، وفقا للنشاط الدوري، حيث ستكون الفتحة الرئيسية الأولى مع تمام الساعة العاشرة ليلا، والفتحة الرئيسية الثانية مع تمام الساعة الخامسة صباحا، دون اعتبار الفتحات الاستثنائية التي يتم الإعلان عنها مسبقا.



يشار إلى أن الكلفة المالية للاشغال تقدر بـ 4.6 ملايين دينار، وستتواصل على مدى 4 اشهر منها مرحلة أولى لا تتعدى شهر نوفمبر الجاري وسيكون على المقاولات المكلفة، وفق فصول الصفقة، إعادة تشغيل منظومة رفع الجسر وعودة الجسر لسالف عمله، بالتوازي مع إتمام بقية مكونات المشروع والمتعلقة بتجديد منظومة عمل الجسر، وتجديد الشبكات الكهربائية، ونظام الحماية من الحرائق، ونظام المراقبة الشاملة عبر كاميرات المراقبة وغيرها في بقية مدة الصفقة ككل.