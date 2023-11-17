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وزير الداخلية يتفقّد الوحدات الأمنية  العاملة بتوزر

Publié le Vendredi 17 Novembre 2023 - 14:05 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أدّى وزير الدّاخليّة كمال الفقـي مساء أمس زيارة ميدانيّة إلى ولاية توزر، في إطار تفقّد الوحدات الأمنيّة بالجهة مرفوقا بوالي الجهة وعدد من الإطارات السامية بوزارة الدّاخليّة.

واستهلّ الوزير زيارتهُ ، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة صدر عنها اليوم الجمعة، بتفقّد مركز الأمن العمومي بدقاش، ثم الدوريات القارة بالساحات و طريق المطار و مدخل نفطة و ختمها بزيارة المركز الحدودي للحرس الوطني بالعميرة

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وعبّر عن تقديره للمجهُودات المبذُولة من قبل الإطارات والأعوان، داعيا إيّاهم إلى اتّخاذ جميع التّدابير والاحتياطات الأمنيّة والتزام أعلى درجات اليقظة والأهبة العملياتيّة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والسيّاح الوافدين على تونس .





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