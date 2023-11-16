سوسة : بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص اجنبي وثلاثة تونسيين من اجل تهم متعلقة ب بالتخابر والاضرار بامن الدولة الخارجي وتبييض أموال

اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 يوم 14 نوفمبر الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص اجنبي وثلاثة تونسيين بعد ان وجه لهم تهم متعلقة بالخصوص بالتخابر والاضرار بامن الدولة الخارجي وتبييض أموال وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف .





وأضاف الشريف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم الخميس ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة وجهت جملة من التهم الأخرى للشخص الأجنبي وهي الإقامة بالبلاد التونسية دون بطاقة اقامة وجمع معطيات شخصية لاغراض غير مشروعة وتكوين وفاق بهدف الإعتداء على الأملاك والأشخاص



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كما تم توجيه تهمة عدم الاعلام عن ايواء أجنبي واعانة اجنبي على الإقامة بالبلاد التونسية بصفة غير شرعية للتونسيين الثلاثة

وذكر وسام الشريف ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة كانت باشرت الأبحاث في هذه القضية بناء على معطيات مفادها إقامة شخص أجنبي بسوسة منذ سنة 2011 بطريقة غير قانونية وعدم مغادرته للتراب التونسي منذ ذلك التاريخ مضيفا ان الأبحاث بينت كذلك ان هذا الأجنبي يقيم علاقات مشبوهة مع عدد من الأطراف الأجانب والتونسيين وانه كان يتلقى من الخارج مبالغ مالية بلغت قيمتها حوالي مليون دينار دون اذن البنك المركزي التونسي

كما بينت الأبحاث وفق ذات المصدر ان حاسوب هذا الشخص الأجنبي يحتوي جملة من صور بطاقات تعريف لمواطنين تونسيين وبطاقات هوية لمواطنين أجانب وصور لعدد من السيارات التونسية