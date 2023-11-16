عاصمة الفاطميين تحتضن دورة منتخبات الأشبال والبطولة العربية أبطال الدوري للسيدات لكرة اليد

نظمت الجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد العربي للعبة، اليوم الخميس بالمهدية، ندوة صحفية لتسليط الضوء على منافسات الدورة الأولى للبطولة العربية لمنتخبات الأشبال (مواليد 2006) لكرة اليد والبطولة العربية السادسة للأندية أبطال الدوري للسيدات في نفس الاختصاص واللتين ستقامان بقاعتي المهدية وقصور الساف من 17 إلى 24 نوفمبر الجاري.





وأوضح كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد أن الاهتمام بات متزايدا بمستقبل رياضة كرة اليد في العالم العربي من خلال تنظيم دورة أولى لمواليد 2006 بمشاركة 11 منتخبا. وبين، في ذات الإطار، أن ثلاث دول من المشاركين دخلت هذه البطولة بمنتخبين اثنين في نفس الفئة وهو "مهم لتوسيع قاعدة التنافس خاصة مع مشاركة أبرز الدول العربية في هذا الميدان".



...



واشار فاضل ال نمر رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد، من جهته، الى دعم مختلف أجهزة الدولة التونسية للتظاهرات الرياضية ومنها كرة اليد في مختلف المسابقات التي احتضنتها تونس.

ولفت إلى أن البطولة العربية للسيدات أبطال الدوري ستقام بمشاركة ثمانية فرق "وهو عدد يكشف المجهودات المبذولة للنهوض بهذه الرياضة وتكثيف التنافس لتطوير المهارات والخبرات".

وقال آل نمر، في ذات السياق، أن الاتحاد العربي وضع خطة استراتيجية تشجع الاتحادات العربية لكرة اليد على الاهتمام أكثر بتنمية المنتخبات في الفئات العمرية المبكرة.

وأضاف أن مشاريع مشابهة سترى النور قريبا على غرار "مهرجان البراعم لكرة اليد" الذي ستحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر جانفي 2024.

ويشارك في هذا المهرجان عدد هام من المنتخبات والأكاديميات الخاصة بكرة اليد مشيرا إلى أن المشاركة مفتوحة للجميع.

وأفاد أن الاتحاد العربي والاتحاد التونسي رصدا جوائز مالية هامة لتشجيع هذه الرياضة ملاحظا أن الدورة الأولى تشهد مشاركة فريق فتيات من المملكة العربية السعودية علاوة على فريقين من العراق وهما كركوك وأربيل.

وشدد على أن الاتحاد العربي لكرة اليد لديه عدة مشاريع أخرى تتعلق ببرامج التطوير ومنها الدراسات الخاصة بالحكام وأخرى بالمدربين بدعم من الاتحاد الدولي.

وأكد، في ذات الصدد، أن نحو 90 مدربا عربيا تمكنوا مؤخرا من الحصول على شهادة التدريب صنف "سي" مبينا أنه وعلى هامش البطولة العربية المقامة في المهدية فإن دورة دراسات ستقام لفائدة المدربين للحصول على نفس الشهادة.

يشار إلى أن القرعة الخاصة بالبطولة العربية الأولى لمنتخبات الأشبال أفرزت المجموعات التالية:



المجموعة أ: الكويت - الجزائر "أ" - السعودية "أ" - الأردن



المجموعة "ب": السعودية "أ" - ليبيا - تونس "ب" - المغرب



المجموعة "ج": تونس "أ" - العراق - الجزائر "ب"



البطولة العربية السادسة للأندية أبطال الدوري للسيدات:



المجموعة "أ": أمل الرجيش التونسي - فتيات بومرداس الجزائري - أربيل العراقي - الأهلي السعودي



المجموعة "ب": الإفريقي التونسي - الأبيار الجزائري - فتاة كركوك - التجمع السطايفي الجزائري