توزر: الشروع في تجهيز 104 مساجد بالطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة بالمساجد

يشهد عدد هام من المساجد في ولاية توزر حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة بالمساجد، التي انطلقت منذ شهر أكتوبر المنقضي، وتهدف إلى تجهيز 104 مساجد بلوحات للطاقة الشمسية من جملة 150 مسجدا بكامل الولاية، وفق ما صرّح به، اليوم الخميس، ممثل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة،عماد تريكي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأوضح تريكي أنّ هذا البرنامج هو واحد من مجموعة من البرامج الحكومية التي تهم الطاقة الشمسية في ولاية توزر والمندرجة ضمن مبادرة "توزر ولاية صديقة للبيئة"، موضحا أن المرحلة الاولى والثانية من البرنامج تشمل مجموع 135 مسجدا.





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وأضاف أنّه تم الشروع بعد في تركيز لوحات فوطوضوئية تفوق قدرة انتاجها للطاقة 1 كيلواط، وسيتم في مرحلة ثانية اعلان طلب العروض لتركيز أجهزة التحكم والمتابعة عن بعد للمساجد المستفيدة من البرنامج والتي لا يتعدى معدل استهلاكها 1 كيلواط، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للبرنامج تمتد على 6 أشهر وتنتهي في شهر أفريل من العام القادم ليتم بعدها اعلان طلب العروض لبقية الأقساط.

وبخصوص برنامج "برمولاد" الذي يشمل توزيع فوانيس مقتصدة للطاقة على مشتركي الشركة التونسية للكهرباء والغاز ، أبرز المصدر ذاته أنّه تمّ الانتهاء من توزيع نصف الكمية المبرمجة أي حوالي 10 آلاف فانوس، وسيتم في مرحلة ثانية توزيع نحو 20 ألف فانوس، وذلك ضمن حملات ميدانية تجوب الاحياء، وكذلك من خلال اتصال المواطنين بمقر وكالة التحكم في الطاقة في الجهة.

