يد-البطولة العربية للاندية للسيدات - امل الرجيش في المجموعة 1 والنادي الافريقي في المجموعة 2

وضعت عملية سحب القرعة الخاصة بالنسخة السادسة للبطولة العربية للاندية لكرة اليد للسيدات التي تم سحبها اليوم الاربعاء امل الرجيش في المجموعة الاولى فيما حل النادي الافريقي في المجموعة الثانية.

وفي ما يلي نتائج سحب قرعة البطولة العربية للاندية التي ستحتضنها مدينة المهدية من 17 الى 24 نوفمبر الجاري :



المجموعة الاولى



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امل الرجيش - فتيات بومرداس الجزائري - اربيل العراقي - الاهلي السعودي



المجموعة الثانية : النادي الافريقي - الابيار الجزائري - فتيات كركوك العراقي - نادي تجمع سطيف الجزائري

