وفد مشترين نيجيريّين يعقد بتونس زهاء 120 لقاء مهنيّا مع 40 مؤسسة تونسية - مركز النهوض بالصادرات

عقد وفد من المشترين النيجيريين وممثلين عن زهاء 40 مؤسسة تونسية، زهاء عقد 120 لقاء مهنيا، وذلك تنفيذا لبرنامج العمل الترويجي الذي نظّمه مركز النهوض بالصادرات بالتنسيق مع الممثليّة التجاريّة لتونس بالعاصمة النيجيريّة أبوجا، الثلاثاء بتونس.



وتنشط الشركات التونسية المشاركة في هذه اللقاءات، في قطاعات الصّناعات الغذائيّة على غرار زيت زيتون وتمور وأسماك مصبّرة وغيرها والأشغال العامة ومواد البناء من بينها صناعة الرخام والمربعات الخزفية والتجهيزات صحيّة، وفق بلاغ اصدره المركز، الذي بين أنّ برنامج عمل الوفد النيجيري في تونس سيتواصل خلال يومي 15 و16 نوفمبر 2023.





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وسيزور الوفد النيجيري في هذا الصدد، عددا من المصانع والمؤسّسات التونسيّة المشاركة في هذه اللقاءات للإطلاع على المنتوجات والخدمات التونسيّة التي تعتمد المعايير الدوليّة للجودة.



وتطورت الصّادرات التونسيّة نحو السّوق النيجيرية بنسبة 150 بالمائة بين سنتي 2021 و2022، حيث مرّت من 21.3 إلى 53.5 مليون دينار. وتشمل هذه الصادرات، خاصة، الجبس ومختلف مواد البناء والمواسير وكربونات الكالسيوم، إضافة إلى وزيت الزيتون والأملاح والبسكويت والفواكه الموسميّة والشاشيّة.