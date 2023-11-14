اليوم الوطني البارالمبي : من أجل مزيد التعريف بالرياضات البارالمبية المنتشرة على الصعيد الوطني (رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية)

أكد محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية مشاركة أكثر من 300 رياضي في اليوم الوطني البارالمبي الذي ستحتضنه جزيرة جربة السبت القادم.





وأوضح المزوغي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء /وات/ اليوم الثلاثاء أنّ المناسبة ستكون فرصة لمزيد التعريف بالرياضات البارالمبية المنتشرة في تونس على غرار البوشيا والبادمينتون والبارارماية والباراجودو والباراترياتلون والباراتنس الطاولة.



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وبيّن أنّ اليوم الوطني البارالمبي سيشهد حضور ممثلين عن 14 مركزا مختصا في رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم خلاله توزيع تجهيزات رياضية على عدد من المشاركين، كما سيتخلله تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في النهوض بالرياضة البارالمبية.

وكشف أنّ محطة جربة ستليها محطات أخرى من خلال تنظيم اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية تظاهرات رياضية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في 3 ديسمبر المقبل تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعوق على ان يتم خلال شهر فيفري المقبل اقامة يوم وطني بارالمبي في سليانة متبوعا بيوم وطني بارالمبي اخر في القيروان خلال شهر أفريل .

وفي سياق آخر، وباستفساره عن المشاركة التونسية في الالعاب البارالمبية باريس 2024، أفاد محمد المزوغي أنّ اللجنة الوطنية البارالمبية هيأت جميع الظروف الملائمة لنجاح العناصر الوطنية في المحفل الأولمبي مشيرا الى أنّ المشاركة التونسية ستكون ممثلة في 4 اختصاصات هي باراألعاب القوى والبوتشيا وباراتجذيف وباراترياتلون.

وخلص الى أنّ الهدف المرسوم للمشاركة التونسية البارالمبية في ألعاب باريس يكمن في تحقيق 7 ميداليات ذهبية، وفق تعبيره.

يذكر أنّ تونس تحصلت منذ أول حضور لها في الالعاب البارالمبية سيول 1988 والى غاية نسخة طوكيو 2020+1 على 103 ميدالية موزعة بين 43 ذهبية و38 فضية و22 برونزية.



