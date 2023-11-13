سليانة: تنظيم موكب رسمي احتفاء بالذكرى 69 لمعركة جبل برقو

إنتظم، اليوم الإثنين، بمقبرة الشهداء بمنطقة عين بوسعدية من معتمدية برقو بولاية سليانة، موكب رسمي بمناسبة إحياء الذكرى 69 لمعركة جبل برقو أو مايعرف بمعركة الربع الساعة الأخيرة، تمت خلاله تحية العلم على أنغام النشيد الوطني وتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء، وذلك تحت إشراف الوالي وحضور الوحدات الأمنية والعسكرية وأبناء المقاومين.



وقال والي سليانة، وليد العبّاسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بالمناسبة، إن إحياء ذكرى معركة جبل برقو يمثّل فرصة لاستحضار تضحيات أسلافنا ومقاومتهم للاستعمار، وللترحم على أرواح شهداء المعركة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تونس.

وأوضح أنه تم إطلاق اسم ملحمة الربع الساعة الأخيرة على معركة جبل برقو باعتبار أن المقاومين اخضعوا المستعمر وأجبروه على التفاوض من أجل نيل الاستقلال. يشار إلى أن إحياء الذكرى أشرف عليها



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يذكر أن معركة جبل برقو قد اندلعت ضد المستعمر الفرنسي من 08 الى 13 نوفمبر 1954، وشارك فيها مناضلون من مختلف جهات البلاد وأسفرت عن استشهاد 18 مقاوما.