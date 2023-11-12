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في عيد الشجرة .. رئيس الدولة يتنقل إلى منطقتي رجيم معتوق والمحدث من ولاية قبلي

Publié le Dimanche 12 Novembre 2023 - 22:14 قراءة: 0 د, 14 ث
      
تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة، إلى منطقتي رجيم معتوق والمحدث من ولاية قبلي (جنوب غرب)، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وتولى الرئيس سعيد، وفق ذات المصدر، غراسة مجموعة من الأشجار.


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