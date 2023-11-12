البطولة الافريقية ال13 للقوس والسهم - رحاب الوليد " سعيدة بالترشح لالمبياد باريس 2024 واحتاج لمزيد التركيز والعمل اكثر على المستوى النفسي".

مثل ترشح الرامية التونسية رحاب الوليد الى الالعاب الاولمبية باريس 2024 الحدث الابزر في مسابقات البطولة الافريقية ال13 للرماية بالقوس والسهم التي اختتمت بعد ظهر اليوم الاحد بملعب الرقبي بنابل بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ورضا المناعي رئيس الجامعة التونسية للرماية وعديد الشخصيات الرياضية



وعبرت الرامية التونسية رحاب الوليد في تصريح لوكالة "وات "عن سعادتها الكبيرة بتحقيق الترشح للالعاب الاولمبية الثانية بباريس 2024 بعد مشاركة اولى في الالعاب الاولمبية طوكيو 2021 مؤكدة عزمها على مزيد العمل والبذل من اجل اعلاء الراية التونسية في المحافل الدولية.

واشارت الى ان تحقيقها للميدالية البرنزية في هذه البطولة يعد نتيجة محترمة ويبرز المستوى العالي لهذه البطولة وما تميزت به من منافسة قوية خاصة مع الرماة المصريين موضحة ان ميزة مسابقات الرماية في اختصاص القوس الاولمبي تبقى دائمة مرتبطة بالحالة النفسية والصحية التي يكون عليها الرامي خلال فعاليات البطولة وهو ما يؤكد الحاجة الى التركيز على مواصلة الاعداد الرياضي الجيد والعمل اكثر على الاعداد النفسي.



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واوضح وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بالمناسبة الى البطولة الافريقية للرماية التي احتضنتها تونس كانت بطولة ناجحة على كل المستويات بشهادة رؤساء الوفود المشاركة ومسؤولي الاتحاد الافريقي للرماية مبرزا ان ترشح رحاب الوليد للالعاب الاولمبية باريس 2024 يمثل تتويجا رياضيا هاما بالنسبة لتونس.

وشدد على ان ترشح البطلة التونسية يمثل حافزا لمزيد تطوير اشعاع رياضة الرماية بالسهم والقوس وتطوير قاعدة ممارسيها وشعبيتها مبرزا ان المشاركة التونسية تحمل جامعة الرماية مسؤولية اضافية لتواصل العمل ونشر هذه الرياضة مبرزا ان مشاركة 15 بلدا في هذه البطولة يعكس قدرة تونس على انجاح كبرى المسابقات الاقليمية وحتى الدولية خاصة وان ممثلي الجامعة الدولية اكدوا له في لقاءاتهم معه على رضاهم على التنظيم وسير البطولة والذي يمثل " دليلا اضافيا على قدرة تونس على احتضان كبرى البطولات العالمية" على حد تعبيره.



وقال رئيس الجامعة التونسية للرماية ورئيس لجنة تنظيم البطولة الافريقية رضا المناعي من جهته ان البطولة الافريقية حققت ناجحا تنظيميا ورياضيا خاصة بحضور نحو 94 متسابقا من 20 بلدا افريقيا لاول مرة في تاريخ الاتحاد الافريقي للرماية.

وابرز ان لرياضة الرماية بالقوس والسهم قادرة على تحقيق نتائج اكبر خاصة وان ارقام الرماة التونسيين تحسنت اكثر خلال هذه البطولة بفضل مثابرة الرماة وعمل الاطار الفني الوطني موضحا ان " هيمنة الرماة المصريين على المسابقة الافريقية يرجع بالخصوص للانتشار الكبير لرياضة الرماية في مصر ولما تحظى به الجامعة المصرية من دعم كبير وما لها من امكانيات وملاعب".

اما بخصوص ابرز نتائج البطولة الافريقية في اختصاص القوس الاولمبي التي تمنح فيها 6 مقاعد للقارة الافريقية موزعة الى مقعدين اثنين للاناث ومقعدين اثنين للذكور و مقعد واحد للزوجي المختلط فقد تحصلت تونس على مقعد بفضل رحاب الوليد وضمنت مصر مقعدا في الاناث ومقعدا ثان بالنسبة للذكور وتحصلت جنوب افريقيا على مقعد في الذكور فيما عاد مقعد الزوجي المختلط للتشاد بعد الفوزبالميدالية الذهبية للبطولة .

وفي ما يلي نتائج مسابقات القوس الاولمبي /

مسابقات الفردي اناث:

الميدالية الذهبية جانا علي (مصر) والميدالية الفضية رانا كمال (مصر) والبرنزية رحاب الوليد (تونس).

مسابقات الفردي ذكور:

ذهبية ليوسف طلبة (مصر) والميادالية الفضية للفارنار بوتغايتير (جنوب افريقاي) والبرنزية محمد شريف (مصر).

مسابقات الزوجي المختلط:

الميدالية الذهبية/ مارياتومي وماداي (التشاد).