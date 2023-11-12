التيار الشعبي يدعو أحرار الأمة العربية والعالم إلى تصعيد التحركات وتحويل طوفان الأقصى إلى طوفان عالمي

دعا التّيار الشّعبي، كل أحرار الأمة العربية والعالم إلى تصعيد التّحركات وتحويل طوفان الأقصى إلى طوفان عالمي.





وحثّ التيار التّيار الشّعبي، في بيان أصدره، امس السبت، على خلفية انعقاد القمة العربية، على مواجهة ما وصفه "بالطغمة الإجرامية في أمريكا والغرب والتي تحكم العالم غصبا عن إرادة الغالبية الساحقة من الإنسانية وتحمي أخطر كيان استيطاني عنصري في التاريخ".



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كما وصف القمّة العربية "بقمّة الخذلان"، في ظلّ تصاعد العدوان الصهيوني على الشعب في فلسطين، لا سيما وان انعقادها قد تزامن مع ارتكاب جرائم مروّعة وصلت حدّ تدمير المستشفيات وقطع كل مقومات الحياة على الملايين من المدنيين.





واعتبر التّيار أنّ بيان القمة يعد" خذلانا صريحا للشّعب والمقاومة في الأرض المحتلة، عاكساً في الوقت ذاته مستوى العجز والتواطؤ الذي وصل اليه النظام الرسمي العربي بشكل خاص".





وجاء البيان، وفق ذات المصدر، "حافلا بكلمات الإدانة والشجب والاستنكار، دون تحديد اليات تنفيذ وقف العدوان وفتح المعابر، والاكتفاء باستجداء المجتمع الدولي، مع علم المشاركين في القمة ان قراره مصادر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار نظام عالمي منتهي الصلاحية يسيطر عليه الغرب الاستعماري".



يشار الى ان تونس، قد تحفظت، امس السبت، على ما ورد من قرارات في البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة، بالرياض والتي خصصت لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وذكرت وزارة الخارجية في بلاغ لها، أن تونس "تحفظت على ما ورد في قرار القمة عدا ثلاثة عناصر" قالت الوزارة إنها "تستوجب من القمّة التركيز الحصري"، وهي أوّلا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم وثانيا العمل على إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني فورا وثالثا رفع الحصار المفروض عليه في قطاع غزة وفي كل فلسطين.