قبلي: انطلاق موسم التشجير واستهداف غراسة 100 الف شتلة غابية ورعوية واشجار زينة على مساحة 20 هكتارا

انتظم صباح اليوم الاحد، بفضاء "جودة الحياة" بمنطقة جنعورة من معتمدية قبلي الجنوبية، الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للشجرة تحت شعار "شجرة لكل مواطن اعادة احياء المنظومات الغابية لمجابهة التغيرات المناخية ".



وذكر رئيس دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الخموسي خبخب لصحفي "وات" ان العيد الوطني للشجرة ينتظم هذه السنة تحت شعار "شجرة لكل مواطن" وهو ما يعني استهداف غراسة حوالي 12 مليون شجرة من اجل ارجاع الكساء الغابي بمختلف ولايات البلاد، واشار الى اهمية التشجير بالجهة، باعتباره من العوامل الهامة في مقاومة التصحر، والحد من زحف الرمال على التجمعات السكانية والمشاريع الفلاحية، فضلا عن دور المنظومات الغابية في التقليل من التاثيرات الحادة للتغيرات المناخية.





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واضاف انه سيتم خلال هذا الموسم، تمكين كل بلدية من بلديات الجهة من حوالي 10 الاف شجرة للمساهمة في الحملة الوطنية للتشجر الهادفة الى الرفع من نسبة الغطاء الغابي ومقاومة التصحر والمحافظة على الثروة الغابية الطبيعية، واشار الى ان تقييم الموسم الفارط للتشجير، يظهر تحقيق نسب نجاح متفاوتة بلغت حدود 80 في المائة بالنسبة للمساحات التي قامت بتشجيرها دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، و18 في المائة بالنسبة للمساحات التي تولى تشجيرها خواص، وحققت البلديات نسبة نجاح لموسم التشجير ناهزت 50 في المائة، وبلغت 30 بالمائة بالنسبة للمؤسسات العمومية المنخرطة في المجهود الوطني للتشجير.



وفي ذات الاطار، ثمن الخموسي خبخب الدور الهام الذي يلعبه المنبت الغابي بمنطقة جنعورة في انتاج المشاتل الغابية والرعوية الى جانب اشجار الزينة، واشار الى انه قد تم تخصيص 100 الف شتلة من مختلف هذه الانواع لغراستها من قبل دائرة الغابات والبلديات والخواص والمؤسسات العمومية خلال موسم التشجير 2023 – 2024 على مساحة تتجاوز 20 هكتارا



يشار الى ان عملية التشجير التي انطلقت صباح اليوم الاحد بفضاء جودة الحياة بمنطقة جنعورة، شملت غراسة بعض مشاتل اشجار الزيتون في رمز لمناصرة القضية الفلسطينية، وفق ما اكده رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لصحفي "وات"