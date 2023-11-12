تصفيات كاس العالم 2026 : اليوم انطلاق تربص المنتخب التونسي استعدادا للقاء ساو تومي





وسيشهد مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي, وفق ما اوردته الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم التحاق الدفعة الأولى من اللاعبين على ان يتواصل توافد اللاعبين تباعاً على مقرّ الإقامة بعد انتهاء مختلف العناصر من التزاماتهم مع أنديتهم.

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يدخل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بداية من اليوم الاحد في تربص تحضيري بتونس استعدادا لمباراة الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم 2026 (منطقة افريقيا) والتي ستجمعه يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري في ملعب حمادي العقربي برادس بمنتخب ساو تومي انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.وسيشهد مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي, وفق ما اوردته الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم التحاق الدفعة الأولى من اللاعبين على ان يتواصل توافد اللاعبين تباعاً على مقرّ الإقامة بعد انتهاء مختلف العناصر من التزاماتهم مع أنديتهم.

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وسيخضع المنتخب الوطني لحصة تدريبية يومية بالملعب الفرعي برادس تنطلق في حدود الساعة الرابعة والنصف مساء.

ومن المنتظر أن تشهد حصة مساء الثلاثاء مشاركة كل اللاعبين المدعوين علما وانها ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام في جزئها الأول لإجراء بعض اللقاءات الاعلامية.

وسيتحول وفد المنتخب التونسي بعد لقاء ساوتومي وبمناسبة مباراة الجولة الثانية من تصفيات كاس العالم 2026 في رحلة خاصة إلى مدينة ليلغوي لمواجهة منتخب المالاوي يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا.

وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي سيخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثامنة الى جانب منتخبات غينيا الاستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساو تومي برانسيب.