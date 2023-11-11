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إحباط 24 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية ونجدة وإنقاذ 862 مهاجرا وإنتشال 7 جثث بصفاقس

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 23:37 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، من إحباط 24 عملية هجرة غير نظامية عبر البحر، ونجدة و إنقاذ 862 مهاجرا غير نظامي (824 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و38 تونسيا)، فضلا عن إنتشال 7 جثث من بينها جثة رضيع.

وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم السبت، أنها وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس ضبطت، 24 شخصا مفتشا عنهم من منظمين ووسطاء، وحجزت مركبا بحريا و 14 محركا بحريا.

...

كما أوردت أن الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة التابعة لإقليم صفاقس، ضبطت ثلاثة أشخاص، بعد ثبوت تورطهم في تنظيم عمليات هجرة غير نظامية وإستقطاب مهاجرين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وحجزت مبلغا ماليا ووسائل يقع إعتمادها في نقل المجتازين.

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني، أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.


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