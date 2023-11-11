بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد :الترجي الرياضي يفوز على النادي الافريقي في دربي العاصمة 20-16

فاز الترجي الرياضي مساء اليوم الاحد على النادي الافريقي بنتيجة 20-16 في مباراة دربي العاصمة لحساب الجولة الحادية عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي احتضنتها القاعة متعدة الاختصاصات برادس.



وفي ما يلي النتائج الكاملة للجولة والترتيب:





...



النادي الافريقي - الترجي الرياضي التونسي 16-20

النادي الرياضي بساقية الزيت - النجم الرياضي الساحلي 28-26

مكارم المهدية - البعث الرياضي ببني خيار 31-30

سبورتينغ المكنين - الشبيبة الرياضية بالشيحية 32-29

النسر الرياضي بطبلبة - النادي الرياضي الهلالي 21-21

الاتحاد الرياضي التميمي - نادي كرة اليد بجمال 33-23



الترتيب

ن ل

1-الترجي الرياضي 33 11

2-النادي الافريقي 28 11

3- النجم الساحلي 26 11

4-الاتحاد التميمي 23 11

--مكارم المهدية 23 11

--بعث بني خيار 23 11

7-نادي ساقية الزيت 22 11

8-سبورتينغ المكنين 19 11

9-نادي كرة اليد بجمال 18 11

-10-نسر طبلبة 17 11

-شبيبة الشيحية 17 11

12-النادي الهلالي 15 11

