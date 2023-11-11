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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد :الترجي الرياضي يفوز على النادي الافريقي في دربي العاصمة 20-16

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 21:25 قراءة: 0 د, 43 ث
      
فاز الترجي الرياضي مساء اليوم الاحد على النادي الافريقي بنتيجة 20-16 في مباراة دربي العاصمة لحساب الجولة الحادية عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي احتضنتها القاعة متعدة الاختصاصات برادس.

وفي ما يلي النتائج الكاملة للجولة والترتيب:
 
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النادي الافريقي  -  الترجي الرياضي التونسي 16-20  
النادي الرياضي بساقية الزيت - النجم الرياضي الساحلي 28-26
مكارم المهدية - البعث الرياضي ببني خيار 31-30
سبورتينغ المكنين - الشبيبة الرياضية بالشيحية 32-29
النسر الرياضي بطبلبة - النادي الرياضي الهلالي 21-21
الاتحاد الرياضي التميمي - نادي كرة اليد بجمال 33-23

 الترتيب
ن ل
1-الترجي الرياضي 33 11
2-النادي الافريقي 28 11
3- النجم الساحلي 26 11
4-الاتحاد التميمي 23 11
--مكارم المهدية 23 11
--بعث بني خيار 23 11
7-نادي ساقية الزيت 22 11
8-سبورتينغ المكنين 19 11
9-نادي كرة اليد بجمال 18 11
-10-نسر طبلبة 17 11
-شبيبة الشيحية 17 11
12-النادي الهلالي 15 11


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