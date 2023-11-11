الكشف عن شبكة دوليّة لتهريب وترويج المُخدّرات وحجر حوالي 2.3 كلغ من مخدر الكوكايين و233 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي (وزارة الداخلية)

تمكّنت الإدارة الفرعيّة لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من الكشف عن شبكة دوليّة تنشط في مجال تهريب وترويج المُخدّرات، وحجزت 233 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي و حوالي 2.3 كلغ من مخدر الكوكايين و مبلغ مالي قدرهُ 462 ألف دينار.



وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية اليوم السبت، بأنه توفرت معلومات لدى الإدارة الفرعيّة لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشرطة العدلية تفيد تزعّم أحد الأشخاص العاملين بإحدى شركات الشحن والترصيف لشبكة دُوليّة تنشط في مجال توريد وترويج المُخدّرات بين إحدى الدّول الأوروبيّة وتونس.





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وقد تم نصب كمين مُحكم بجهتي الكرم وحلق الوادي وإجراء جُملة من المُداهمات بالتنسيق الدّائم مع النيابة العمُوميّة بتونس، أفضى إلى إلقاء القبض على 17 شخصا وحجز 233 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي تزن حوالي 23.5 كلغ وصفحتين من مُخدّر الكوكايين تزنُ حوالي 2.3 كلغ ومبلغ مالي قدرهُ 462 ألف دينار و47 قطعة مُختلفة من المصوغ و11 سيّارة ودراجتين ناريّتين ومجموعة من عقود البيع والشراء لمنقولات وعقارات و8 دفاتر ادّخار بنكيّة و3 صكوك بمبالغ ماليّة هامّة ومجموعة من السّاعات اليدويّة والنظارات الفاخرة.



وبيّن بلاغ وزارة الداخلية أن النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 1، أذنت بعد مراجعتها، بالإحتفاظ بهم جميعا وتحرير محضر بحث في شأنهم موضُوعهُ "تكوين وفاق في توريد وترويج المُخدّرات وتبييض الأموال" وإدراج 10 أشخاص آخرين شملتهُم الأبحاث التفتيش، مع تواصلالابحاث والمساعي الحثيثة لإلقاء القبض عليهم .

