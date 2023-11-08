رابطة أبطال أوروبا: مانشستر سيتي ولايبزيغ أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي

بات مانشستر سيتي الإنقليزي حامل اللقب ولايبزيغ الألماني أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لرابطة ابطال اوروبا لكرة القدم فيما عززت أندية أتلتيكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي وبورتو البرتغالي حظوظها في الترشح بعد تحقيق الفوز في الجولة الرابعة من دور المجموعات مساء الثلاثاء.



وواصل مانشستر سيتي حملته الناجحة في الدفاع عن لقبه الأوروبي بعدما حجز مقعده في الدور ثمن النهائي اثر فوزه الرابع تواليا على حساب ضيفه يونغ بويز السويسري (3- صفر) على ملعب "الاتحاد" ضمن المجموعة السابعة. وسجل الاهداف النرويجي إيرلنغ هالاند في الدقيقتين (23 من ركلة جزاء و51) وفيل فودين في الدقيقة (45).





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وفي نفس المجموعة، تمكن لايبزيغ الألماني من اقتناص فوز ثمين من مضيفه سرفينا زفيزدا الصربي (2- 1) على ملعب "راجكو ميتيتش" ببلغراد. وسجل الهولندي تشافي سيمونز والبلجيكي لويس أوبيندا في الدقيقتين (8 و77) هدفي لايبزيغ وبينجامين هينريش بالخطأ في مرماه في الدقيقة (81) هدف سرفينا زفيزدا.



وبهذا، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول محققا العلامة الكاملة وبفارق 3 نقاط امام لايبزيغ صاحب المركز الثاني ليتأهل الفريقان معا إلى الدور ثمن النهائي فيما يملك يونغ بويز وسرفينا زفيزدا نقطة واحدة لكل منهما.

وفي المجموعة الخامسة، عزز أتلتيكو مدريد الإسباني حظوظه في التأهل بفوزه الكاسح على ضيفه سيلتك الإسكتلندي (6- صفر) على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو". وسجل أهداف أتلتيكو كل من الفرنسي انطوان غريزمان في الدقيقتين (6 و60) والفارو موراتا في الدقيقتين (45 و76) والبرازيلي سامويل لينو في الدقيقة (66) وساول نيغيز (84).



وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها، اقتنص لاتسيو فوزا ثمينا من ضيفه فينورد روتردام الهولندي (1- صفر) على ملعب "الأوليمبيكو" بفضل المهاجم شيرو ايموبيلي في الدقيقة (45).

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى ثماني نقاط وتقدم إلى صدارة المجموعة بفارق نقطة امام لاتسيو الذي صعد إلى المركز الثاني ونقطتين عن فينورد روتردام صاحب المركز الثالث بينما يقبع سيلتك في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وفي المجموعة السادسة، حافظ ميلان الإيطالي على حظوظه في الترشح بعدما حول تخلفه بهدف أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي إلى فوز هام (2- 1) على ملعب "سان سيرو". وسجل البرتغالي رفائيل لياو والفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقتين (12 و51) هدفي ميلان، والسلوفاكي ميلان سكرينيار في الدقيقة (9) هدف باريس سان جيرمان.

وضمن نفس المجموعة، فاز بوروسيا دورتموند الألماني على ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنقليزي بهدفين نظيفين بامضاء نيكلاس فولكروغ ويوليان براندت في الدقيقتين (26 و79).



ويتصدر بوروسيا دورتموند المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن باريس سان جيرمان الذي تراجع إلى المركز الثاني ونقطتين عن ميلان صاحب المركز الثالث في حين تراجع نيوكاسل يونايتد إلى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.



وفي المجموعة الثامنة، دعم بورتو آماله في سباق الصعود إلى الدور ثمن النهائي بتغلبه على ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي (2- صفر) على ملعب "الدراغاو". وسجل البرازيلي إيفانيلسون من ركلة جزاء وكيبلير لافيران بيبي الهدفين في الدقيقتين (32 و90).

وفي نفس المجموعة، مني فريق برشلونة الإسباني بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني بهدف نظيف سجله دانيلو سيكان في الدقيقة (40). ورغم الخسارة، حافظ برشلونة على صدارته برصيد تسع نقاط وبفارق الأهداف امام بورتو صاحب المركز الثاني فيما يحتل شاختار المركز الثالث بست نقاط ورويال أنتويربالمركز الرابع بلا رصيد.