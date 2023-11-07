البطولة الافريقية للتايكواندو: عبد الله العمري يحرز فضية وزن اقل من 54 كلغ ومعتز العيفاوي برونزية وزن تحت 87 كلغ

أحرز التونسي عبد الله العمري الميدالية الفضية لوزن تحت 54 كلغ بعد هزيمته في الدور النهائي أمام أمادو ماهارانا من النيجر بنتيجة 1-2 ضمن منافسات البطولة الافريقية للتايكواندو التي احتضنتها مدينة ابيدجان الايفوارية يومي 5 و6 نوفمبر الجاري.

ومن جهته، اكتفى معتز العيفاوي بالميدالية البرونزية في منافسات وزن اقل من 87 كلغ.

وكان محمد خليل الجندوبي قد ظفر بالميدالية الذهبية في وزن تحت 63 كلغ على غرار شيماء التومي التي توجت بالمعدن النفيس ايضا في وزن تحت 57 كلغ فيما تحصلت اكرام الظاهري على الميدالية الفضية في وزن اقل من 49 كلغ.

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