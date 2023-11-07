بطولة افريقيا للتايكواندو بابيدجان - خليل الجندوبي يتوج بذهبية وزن 63 كغ

فاز لاعب التايكواندو محمد خليل الجندوبي ( وزن أقل من 63 كلغ ) مساء امس بالميدالية الذهبية لصنفه في البطولة الافريقية للتايكواندو المقامة في ابيدجان (كوت ديفوار) حسب ما افادت به وزارة الشباب والرياضة.وهي الذهبية الثانية في رصيد المشاركة التونسية في البطولة.وكانت شيماء التومي (وزن 57 كلغ) توجت بذهبية صنفها في منافسات بطولة إفريقيا للتايكوندو فيما تحصلت اكرام الظاهري على الميدالية الفضية في وزن 49 كلغ في منافسات بطولة إفريقيا للتايكوندو المصنفة ) ج4 ) التي احتضنت فعالياتها أبيدجان بالكوت ديفوار يومي 5 و 6 نوفمبر الجاري.