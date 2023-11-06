رابطة ابطال اسيا: استبعاد رونالدو من قائمة النصر السعودي لمواجهة الدحيل القطري

قرر لويس كاسترو, مدرب نادي النصر السعودي, استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مواجهة الفريق أمام منافسه الدحيل القطري, والمقرر إقامتها غدا, الثلاثاء, ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في رابطة أبطال آسيا 2023-2024.

وذكرت تقارير اعلامية محلية أن بعثة فريق النصر غادرت إلى العاصمة القطرية الدوحة, لكن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يكن حاضرا ضمن البعثة, وكذلك الحال بالنسبة للاعب لابورت.



وأضافت المصادر ذاتها أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو قرر استبعاد رونالدو من الرحلة تجنبا لإجهاد اللاعب, بسبب ضغط المباريات الكبير منذ بداية الموسم, اذ يعتبر من بين الأكثر مشاركة في مباريات النصر هذا الموسم, على الصعيدين المحلي والآسيوي.



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وأشارت التقارير إلى أنه بناء على اعتباره عمر رونالدو, البالغ 38 عاما, قرر كاسترو أنه من الضروري إراحة اللاعب البرتغالي, خصوصا مع اقتراب النصر من حسم بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي رابطة أبطال آسيا.



وكان فريق النصر السعودي حقق مؤخرا فوزا مثيرا على نظيره الدحيل القطري بنتيجة 4-3, خلال المباراة التي جمعهما على ملعب "الأول بارك", ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة رابطة أبطال آسيا 2023-2024.

وبهذه النتيجة يواصل النصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات وعدم تلقي أي خسائر, بينما يحتل الدحيل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد بيرسيبوليس الإيراني الوصيف بـ6 نقاط.



ر/حسني