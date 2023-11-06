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دورة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات مواليد 2005-2006 - خالد قويدر واحمد الذويوي ويوسف الجامي يمثلون التحكيم التونسي

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 13:30 قراءة: 0 د, 32 ث
      
سيكون التحكيم التونسي ممثلا في دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لمنتخبات مواليد 2005-2006 المقررة بتونس من 11 الى 21 نوفمبر الجاري بكل من حكم الساحة خالد قويدر والحكمين المساعدين احمد الذويوي ويوسف الجامي.
وتشارك في الدورة 5 منتخبات هي تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر وتقام في شكل بطولة مصغرة من 5 جولات ايام 13 و15 و17 و19 و21 نوفمبر على ان يتوج المنتخب الذي سيحرز المركز الاول باللقب.
وسينعقد الاجتماع الفني يوم 12 نوفمبر بينما ستقام المقابلات على ملعب اريانة والكرم بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.
وتندرج الدورة في اطار تحضيرات منتخبات المنطقة لتصفيات كاس افريقيا للامم تحت 20 عاما المبرمجة خلال السنة المقبلة.


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