القصرين: خضوع المصاب في انفجار لغم أرضي بجبل الشعانبي لعملية جراحيّة استعجالية وحالته لا تزال حرجة

أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، المواطن المصاب جراء إنفجار لغم أرضي بجبل الشعانبي، صباح اليوم الاثنين، خضع لعملية جراحية استعجالية لايقاف النزيف الذي تعرّض له بعد بتر ساقه اليسرى، واصفا حالته بالحرجة رغم نجاح العملية.



وذكر الشعانبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المواطن المصاب، البالغ من العمر 30 عاما، قد تعرّض لإصابات متفاوتة الخطورة على مستوى الساق اليمنى والجمجمة، وفق تأكيده.





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وأشار إلى أن الفرق الصحية بالمستشفى الجهوي بالقصرين وجّهت فور اعلامها بالحادث سيارة إسعاف مجهزة مع طاقم طبي كامل لتمكين المصاب من الإسعافات اللازمة وتأمين عملية نقله للمستشفى، وذلك بعد التنسيق مع الوحدات الأمنية والعسكرية والسلط الجهوية، كما وجهت مصالح الحماية المدنية بدورها سيارة إسعاف لمكان الانفجار، غير أن أفراد عائلة المواطن الذين تولوا اخراجه من الجبل قاموا بنقله على متن سيارة خاصة للمستشفى الجهوي ورفضوا التوقف لسيارتي الإسعاف.

يذكر أن المصاب هو أصيل منطقة فج بوحسين الراجعة بالنظر الى معتمدية القصرين الجنوبية وقد انفجر عليه اللغم بينما كان بصدد رعي أغنامه بالمنطقة العسكريّة المغلقة بجبل الشعانبي.

