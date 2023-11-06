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بطولة افريقيا للامم للتايكواندو - ذهبية لشيماء التومي وفضية لاكرام الظاهري

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 10:12 قراءة: 0 د, 16 ث
      
توجت التونسية شيماء التومي بالميدالية الذهبية لوزن اقل من 57 كلغ في بطولة افريقيا للامم للتايكواندو المقامة منافساتها بمدينة ابيدجان الايفوارية.
وفازت التومي في الدور النهائي على الغابونية ايموانويلا اتورا بنتيجة جوليتن لصفر.
وفي المقابل، اكتفت إكرام الظاهري بالميدالية الفضية في وزن تحت 49 كلغ بعد خسارتها امام المصرية حنا خطاب بنتيجة جولتين نظيفتين.

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