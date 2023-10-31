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البطولة الافريقية للرماية بالقوس والسهم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 - 20 دولة في الموعد بمدينة نابل من 7 الى 12 نوفمبر القادم

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 16:28 قراءة: 1 د, 51 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية للرماية عن مشاركة 100 رياضي ورياضية من 20 دولة في النسخة الثالثة عشرة من البطولة الافريقية للرماية بالقوس والسهم التي ستحتضنها مدينة نابل من 7 الى 12 نوفمبر المقبل والمؤهلة الى أولمبياد باريس 2024.

والبلدان المشاركة هي تونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر ونيجيريا وأوغندا وغانا وغينيا والسينغال والموريس وكينيا وناميبيا وزيمبابوي وجنوب افريقيا ومالاوي وكوت ديفوار والتشاد وسيراليوني والسودان.

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وأعرب رضا المناعي رئيس الجامعة التونسية للرماية خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بدار الجامعات الرياضية بالعاصمة عن الاعتقاد أن البطولة ستعرف مستوى فنيا كبيرا وتنافسا شديدا بين مختلف الرياضيين في صنفي الذكور والاناث خصوصا من عناصر منتخبات مصر والجزائر والمغرب وجنوب افريقيا نظرا لقيمة الرهان المتمثل في التاهل الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.
واشار الى ان البطولة ستقام في حضور عدة شخصيات بارزة على غرار طارق أميري رئيس الاتحاد الافريقي للرماية بالقوس والسهم وحازم حسنس رئيس الاتحاد الافريقي للرماية وتوم ديلين الأمين العام للاتحاد الدولي للرماية وسعد المشهداني الأمين العام للاتحاد الآسيوي للرماية.
ومن جهته، أوضح عبد المجيد بلحسن المدير الفني للجامعة التونسية للرماية أنّ المشاركة التونسية في البطولة الافريقية ستكون بـ 7 رماة مبينا أنّ الرامي محمد حماد والرامية رحاب الوليد سيكونان من أبرز المرشحين لاقتلاع ورقة الترشح لأولمبياد باريس 2024. واضاف في هذا السياق انه في صورة بلوغ هذا الثنائي الدور النهائي في هذه البطولة فانهما سيضمنان حسابيا التأهل للمحفل الأولمبي باعتبارهما كانا قد حققا الرقم الأدنى المطلوب في بطولة العالم الماضية في باريس وفق قوله.
وأكد ان العناصر الوطنية على أتمّ الاستعداد لهذه البطولة الافريقية لافتا النظر أنّ التحضيرات كانت في شكل تربصات مغلقة في مركب برج السدرية والمعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بصفاقس الى جانب عدد من المشاركات الدولية.
وأوضح أنّ الاهتمام بالعمل القاعدي ونشر رياضة الرماية بالقوس والسهم وتوفير التجهيزات وتكثيف المشاركات الدولية والتربصات وتكوين المدربين على مستوى عال سيساهم في مزيد الارتقاء باداء العناصر الوطنية وبلوغ المستوى الدولي المنشود ويجعلها قادرة على التموقع ضمن قائمة ال20 الاوائل في العالم.
وتتالف قائمة المنتخب التونسي تحت قيادة المدرب معاوية بن جاء بالله من محمد حماد وبلقاسم المكي ورحاب الوليد ورؤى عبد القادر (نادي الرماية الرياضية بجمنة) وفراس العياشي وابراهيم علية (نادي الرماية الرياضية بالمنستير) وزينب الهازل (نادي الرماية الرياضية بمدنين).
يذكر أنّ هذه البطولة الافريقية ستكون مسبوقة بتربص لمدربي الرماية تحت اشراف اللجنة الدولية الأولمبية وذلك بنفس الميدان الذي سيحتضن منافسات البطولة.


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