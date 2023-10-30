البطولة الختامية لموسم تنس السيدات - انس جابر تستهل مشاركتها غدا الثلاثاء بملاقاة الامركية كوكو غوف

تلاقي التونسية انس جابر المصنفة سابعة عالميا الامريكية كوكو غوف المصنفة ثالثة عالميا في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء (الساعة منتصف الليل و30 دقيقة) في مستهل مشوارها ضمن منافسات البطولة الختامية لموسم تنس السيدات التي تستضيفها مدينة كانكون المكسيكية الى غاية 5 نوفمبر المقبل بمشاركة افضل ثماني لاعبات في العالم في نهاية الموسم.



وستخوض انس جابر الدور الاول للبطولة الختامية التي تبلغ قيمة جوائزها المالية 5 مليون دولار ضمن المجموعة الثانية الى جانب البولونية ايغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميا والتشيكية ماركيتا فوندرزوفا المصنفة سادسة عالميا.





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وتضم المجموعة الاولى البيلاروسية ارينا سابالينكا المصنفة اولى عالميا التي تغلبت في مباراتها الافتتاحية على اليونانية ماريا ساكاري المصنفة تاسعة عالميا 2-صفر (6-صفر و6-1). وتشارك ساكاري في هذه البطولة الختامية تعويضا للتشيكية كارولينا موخوفا المصنفة ثامنة عالميا التي انسحبت بسبب الاصابة.



ولحساب المجموعة الاولى ايضا، فازت الامريكية جيسيكا بيغولا المصنفة خامسة عالميا على الكازاخستانية ايلينا ريباكينا المصنفة رابعة عالميا 2-صفر (7-5 و6-2).

وفي الدور نصف النهائي، تلاقي متصدرة المجموعة الاولى ثانية المجموعة الثانية فيما تواجه صاحبة المرتبة الاولى للمجموعة الثانية المتحصلة على المرتبة الثانية للمجموعة الاولى.