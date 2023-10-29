البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: النجم الساحلي يفوز على شبيبة المنازه 65-62

فاز النجم الساحلي مساء اليوم الاحد على شبيبة المنازه بنتيجة 65-62 في لقاء الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثالثة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت بقاعة حشاد باريانة.



الأحد 29 أكتوبر

في قاعة فرحات حشاد باريانة (دون حضور جمهور)



...



الشبيبة الرياضية بالمنازه - النجم الرياضي الساحلي 62-65

السبت 28 اكتوبر 2023

في قاعة دار شعبان الفهري

الزهراء الرياضية - الشبيبة الرياضية القيروانية 44 - 74



في قاعة دار شعبان الفهري (دون حضور جمهور)

الملعب النابلي - الدالية الرياضية بقرمبالية 69 - 64



في قاعة محمد مزالي بالمنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري - النادي الافريقي 89 - 85 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 77 - 77)



في قاعة بوهيمة رادس

النجم الرياضي الرادسي - النجم الرياضي بحلق الوادي 73 - 71





الترتيب ن ل



1- الاتحاد الرياضي المنستيري 6 3

--النجم الرياضي الرادسي 6 3

3-النادي الافريقي 5 3

--الملعب النابلي 5 3

--الشبيبة الرياضية القيروانية 5 3

6-النجم الرياضي بحلق الوادي 4 3

--الشبيبة الرياضية بالمنازه 4 3

--النجم الرياضي الساحلي 4 3

9-الدالية الرياضية بقرمبالية 3 3

10الزهراء الرياضية 2 3