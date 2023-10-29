Babnet

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: النجم الساحلي يفوز على شبيبة المنازه 65-62

Publié le Dimanche 29 Octobre 2023 - 19:56 قراءة: 0 د, 52 ث
      
فاز النجم الساحلي مساء اليوم الاحد على شبيبة المنازه بنتيجة 65-62 في لقاء الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثالثة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت بقاعة حشاد باريانة.

الأحد 29 أكتوبر
في قاعة فرحات حشاد باريانة (دون حضور جمهور)
...

الشبيبة الرياضية بالمنازه - النجم الرياضي الساحلي 62-65
السبت 28 اكتوبر 2023
في قاعة دار شعبان الفهري
الزهراء الرياضية - الشبيبة الرياضية القيروانية 44 - 74

في قاعة دار شعبان الفهري (دون حضور جمهور)
الملعب النابلي - الدالية الرياضية بقرمبالية 69 - 64

في قاعة محمد مزالي بالمنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري - النادي الافريقي 89 - 85 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 77 - 77)

في قاعة بوهيمة رادس
النجم الرياضي الرادسي - النجم الرياضي بحلق الوادي 73 - 71


الترتيب ن ل

1- الاتحاد الرياضي المنستيري 6 3
--النجم الرياضي الرادسي 6 3
3-النادي الافريقي 5 3
--الملعب النابلي 5 3
--الشبيبة الرياضية القيروانية 5 3
6-النجم الرياضي بحلق الوادي 4 3
--الشبيبة الرياضية بالمنازه 4 3
--النجم الرياضي الساحلي 4 3
9-الدالية الرياضية بقرمبالية 3 3
10الزهراء الرياضية 2 3


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275966


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأحد 29 أكتوبر 2023 | 14 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:03
12:10
06:40
05:12
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet31°
26° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
34°-22
27°-20
28°-20
29°-17
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*