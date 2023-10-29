البطولة الافريقية والعربية لرفع الاثقال للشبان: النخبة التونسية تتالق باحراز 29 ميدالية منها 5 ذهبيات

تالقت عناصر النخبة التونسية للشبان لرفع الاثقال خلال مشاركتها الاخيرة في منافسات البطولة الافريقية والعربية للعبة التي احتضنتها خلال شهر اكتوبر الجاري العاصمة المصرية القاهرة وذلك باحرازها 29 ميدالية منها 5 ذهبيات.

وتوزعت الميداليات الى 5 ذهبيات و12 ميدالية فضية و12 برونزية.

ومثلت البطولة الافريقية والعربية لرفع الاثقال مناسبة لاكتشاف عديد المواهب القادرة على تشريف الراية الوطنية على غرار الرباع امان الله البريني الذي تمكن من الصعود على منصة التتويج في اول مشاركة دولية له في منافسات وزن 55 كغ حيث احرز 13 ميدالية منها ذهبيتان و8 فضية و3 برونزية الى جانب الرباعة الصاعدة اسراء البجاوي التي حصدت 16 ميدالية في منافسات وزن 55 كغ /3 ذهبية و4 فضية و9 برونزية/.

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