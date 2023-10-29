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الدوري الافريقي (ذهاب نصف النهائي): صان داونز الجنوب افريقي يفوز على الاهلي المصري 1-صفر

Publié le Dimanche 29 Octobre 2023 - 16:08 قراءة: 0 د, 21 ث
      
فاز ماميلودي صان داونز الجنوب افريقي مساء اليوم الاحد على الاهلي المصري بنتيجة 1-صفر في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الافريقي والتي جمعت الفريقين بملعب لوفتيس فيرسفالد بمدينة بريتوريا.
وجاء هدف الانتصار للفريق الجنوب افريقي بفضل اللاعب ثابيلو ماسيكو (52).
وتدور مباراة الاياب يوم الاربعاء 1 نوفمبر الجاري بملعب القاهرة الدولي بداية من الساعة السابعة مساء (س19).
ويجمع نصف النهائي الثاني لذات المسابقة الترجي الرياضي بالوداد المغربي.


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