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كرة اليد: قائمة لاعبي المنتخب التونسي استعدادا للدورة الدولية بالحمامات

Publié le Dimanche 29 Octobre 2023 - 15:16 قراءة: 0 د, 35 ث
      
في ما يلي قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الذين تمت دعوتهم للمشاركة في التحضيرات الجارية للدورة الدولية للعبة والتي ستحتضنها القاعة المغطاة بالحمامات من 30 اكتوبر الجاري الى غاية 3 نوفمبر القادم بمشاركة منتخبات تونس والبرتغال والنمسا وسويسرا :
اصيل النملي- ياسين بلقايد- مهدي الحرباوي- عصام رزيق- طارق جلوز- اسامو الرميكي- اسامة حسني- رامي الفقيه- يوسف المعرف- غسان التومي- محمد عزيز عيادي- عبد الحق بن صالح- بلال العبدلي- محمد امين درمول- اسلام الجبالي- وائل الشطي- انور بن عبد الله- محمد عزيز بن حمودة- ياسين بن سالم- مروان شويرف.
وتندرج مشاركة المنتخب التونسي في الدورة الدولية المرتقبة بالحمامات في اطار الاستعدادات الجارية لبطولة امم افريقيا التي ستحتضنها مصر مطلع العام القادم والمؤهلة للالعاب الاولمبية باريس 2024.


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