كرة اليد: قائمة لاعبي المنتخب التونسي استعدادا للدورة الدولية بالحمامات

في ما يلي قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الذين تمت دعوتهم للمشاركة في التحضيرات الجارية للدورة الدولية للعبة والتي ستحتضنها القاعة المغطاة بالحمامات من 30 اكتوبر الجاري الى غاية 3 نوفمبر القادم بمشاركة منتخبات تونس والبرتغال والنمسا وسويسرا :

اصيل النملي- ياسين بلقايد- مهدي الحرباوي- عصام رزيق- طارق جلوز- اسامو الرميكي- اسامة حسني- رامي الفقيه- يوسف المعرف- غسان التومي- محمد عزيز عيادي- عبد الحق بن صالح- بلال العبدلي- محمد امين درمول- اسلام الجبالي- وائل الشطي- انور بن عبد الله- محمد عزيز بن حمودة- ياسين بن سالم- مروان شويرف.

وتندرج مشاركة المنتخب التونسي في الدورة الدولية المرتقبة بالحمامات في اطار الاستعدادات الجارية لبطولة امم افريقيا التي ستحتضنها مصر مطلع العام القادم والمؤهلة للالعاب الاولمبية باريس 2024.



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