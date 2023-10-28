وحدات الحرس الوطني ببن عروس تتمكن من الكشف عن شبكة تتاجر بالمنقولات الأثرية

تمكنت الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني ببن عروس معززة بدورية من التوقي من الإرهاب من الكشف عن شبكة مختصة في الاتجار بالمنقولات والقطع ذات الصبغة الأثرية.



وبين بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني السبت، أن هذه الشبكة يتزعمها عنصر تكفيري وقد تم حجز قطع أثرية وكمية من عنبر الحوت و حجر "الياقوت" و"كتيب أثري جلدي، مكتوب باللغة العبرية" ويحمل بالغلاف الخارجي صورة لنجمة سداسية وثلاث قطع أثرية ومخزن تابع لمسدس من نوع "جلوك" وأوراق نقدية لعملة أجنبية.





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وقد تم استشارة النيابة العمومية التي أذنت بمباشرة قضية عدلية في الغرض والاحتفاظ بجميع الأطراف.











