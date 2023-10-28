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بطولة اسبانيا: بيلنغهام يقود ريال مدريد للفوز على غريمه برشلونة 2-1

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 18:49 قراءة: 0 د, 33 ث
      
سجل جود بلينغهام هدفين ليقود انتفاضة ريال مدريد في الفوز 2-1 على برشلونة في قمة بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم اليوم السبت.
وافتتح إيلكاي غندوغان التسجيل مبكرة مستغلا إخفاق ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد في ابعاد الكرة في الدقيقة السادسة.

وحرم إطار المرمى برشلونة من مضاعفة تقدمه في مناسبتين في أبرز الفرص التي أهدرها ليدفع الثمن في الدقيقة 68 عندما أطلق جود بلينغهام تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يكمل عودة فريقه في النتيجة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
...

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 28 نقطة من 11 مباراة متساويا مع جيرونا مفاجأة الموسم في الصدارة وبفارق أربع نقاط أمام برشلونة ثالث الترتيب.


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