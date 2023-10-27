Babnet

التيار الشعبي يؤكد وقوفه الى جانب كل فصائل المقاومة في فلسطين امام محاولات تشويهها (بيان)

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 11:35 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أكد حزب التيار الشعبي "دعمه ووقوفه مع حركة المقاومة الإسلامية حماس وكل فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى مثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها، واعتبارها حركة مقاومة وطنية وشريكا رئيسيا في حركة التحرر الوطني الفلسطيني والعربي".

وأورد التيار الشعبي في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن "الدوائر الغربية العنصرية الباعثة والراعية للعدو الصهيوني الإرهابي، والمشاركة في حرب الابادة الجماعية الإرهابية على شعبنا العربي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقوم بمحاولة رخيصة لتشويه المقاومة الفلسطينية الباسلة ووصمها بالإرهاب".

...

وتابع البيان أن "الحكومات الفاشية في الغرب تشن حملة خبيثة ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس لتصنيفها حركة إرهابية لتبرير قيام تحالف دولي لمزيد التغطية على هذا العدو الصهيوني في جرائم الابادة والتصفية والتهجير ودفعه إلى تصعيدها".

ودعا التيار الشعبي، القيادة التونسية الى "التصدي لهذه الحملة الشعواء ضد فصائل المقاومة الفلسطينية والاتصال واستقبال قادة المقاومة كتعبير عن رفض وصمها بالإرهاب والحيلولة دون قيام الغرب العنصري بتشكيل تحالف دولي للقضاء على الشعب الفلسطيني"

كما دعا الحزب، الجماهير العربية "للضغط على حكامها لرفض تصنيف فصائل المقاومة الفلسطينية مهما كانت خلفياتها الفكرية كمنظمات إرهابية فحركات التحرر تقوم على أساس المهمة المركزية وهي دحر العدو وتحرير الأرض".

وجدد دعوة كل أحرار العالم لمواصلة التظاهر لفتح المعابر وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني ودعم المقاومة.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275826


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 27 أكتوبر 2023 | 12 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:05
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet29°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
27°-21
30°-20
33°-23
28°-21
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*