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الدوري الافريقي - الترجي التونسي يلاقي الوداد الرياضي البيضاوي المغربي في نصف النهائي

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 09:23 قراءة: 0 د, 31 ث
      
سيلاقي الترجي التونسي في نصف نهائي الدوري الافريقي للاندية لكرة القدم الوداد الرياضي المغربي الذي تاهل بدوره امس للمربع الذهبي لمسابقة الدوري الافريقي، اثر فوزه بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء على اينيمبا النيجيري بثلاثية نظيفة لحساب اياب الدور ربع النهائي.
وجاءت ثلاثية الوداء، عن طريق أيوب العملود في الدقيقة 4 و جمال حركاس في الدقيقة 38 و يحي عطية الله في الدقيقة 43.
وكان الوداد الرياضي قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة هدف دون رد .
وسيواجه الوداد الرياضي المغربي في الدور نصف النهائي الترجي الرياضي التونسي.
...

ومن جهة اخرى سيلاقي الأهلي المصري نادي صانداونز الجنوب افريقي في الدور نصف النهائي الثاني للمسابقة .


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