خلال الزيارة التي يؤديها الى الجزائر ..ابراهيم بودربالة يلتقي الرئيس عبد المجيد تبون

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بقصر المرادية، إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، الذي يؤدي حاليا زيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد برلماني.



وأدلى ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بتصريح عبر فيه عن تشرفه بمقابلة الرئيس عبد المجيد تبون وابلاغه تحيات أخيه رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق بلاغ صادر عن البرلمان.





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وبين رئيس مجلس نواب الشعب، أنه أكد له رمزية زيارة الوفد البرلماني التونسي إلى الجزائر، وهي أول زيارة يقوم بها وفد من مجلس نواب الشعب إلى الخارج، واختار أن تكون إلى الشقيقة الجزائر اعتبارا لمتانة العلاقة التي تربط بين البلدين الشقيقين.



وأضاف أنه زيادة عن الماضي المشترك والحاضر، هناك أمل في بناء المستقبل الواحد، مؤكدا التناغم بين القيادتين في كل من تونس والجزائر حول الرؤى المشتركة، وهو تناغم تجلى كذلك في موقف البلدين من تطورات الأوضاع في غزة وادانتهما الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوان وحشي وهمجي وابادة وتقتيل على يد آلة الحرب الصهيونية وسط صمت دولي مريب وانحياز سافر من الدول التي تدعي إيمانها بمبادىء حقوق الإنسان.



وأبرز أهمية بناء علاقات أفقية بين الشعبين على جميع المستويات سواء منها الأكاديمي أو الثقافي أو الاجتماعي والاقتصادي.



وبين بودربالة أن ما تفضل به الرئيس عبد المجيد تبون من تحليل للواقع الذي نمر به وما قدمه من رؤية استشرافية للعلاقات التي يجب أن تكون بين بلدينا تجعلنا نطمئن على الحاضر وعلى أبنائنا، أجيال المستقبل الذين يعيشون في وطن سليم معافى وفي إطار من الأمل والطمأنينة.



وجرت المقابلة بحضور ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري و رمضان الفايض سفير تونس بالجزائر.



ويشار الى أن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، شرع قبل يومين في زيارة رسمية الى الجزائر على رأس وفد برلماني، تختتم غدا الجمعة.