يعد شهر سبتمبر 2023 خامس شهر الأكثر حرّا، في تونس، منذ سنة 1950، وفق ما أظهرته نشرة الطقس لشهر سبتمبر 2023، نشرها المعهد الوطني للرصد الجوّي، الخميس.





وكانت درجات الحرارة القصوى والصغرى، غالبا، مرتفعة للغاية خلال سبتمبر 2023. واعتبارا من يوم 24 من الشهر ذاته سجلت هذه الدرجات انخفاضا وبقيت في مستويات أقلّ من المعدلات المرجعيّة إلى غاية نهاية الشهر.



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وشهدت أغلب مناطق البلاد خلال الشهر ذاته إرتفاعا نسبيا في درجات الحرارة. وبلغ المعدل العام لمتوسط درجات الحرارة (27 محطّة رئيسيّة) 27،1 درجة متجاوزا المعدل المرجعي (1991 / 2020) ب1،2 درجة.



وتراوحت معدلات الحرارة القصوى بين 29،1 درجة بالمهديّة إلى 36،3 درجة بتوزر وكانت فوق

المعدلات المرجعية بأغلب المناطق و تراوحت الفوارق بين 0،1 درجة بجربة إلى 3 درجات بباجة

وجندوبة. وبلغت الحرارة القصوى المطلقة 43،8 درجة بقابس المدينة يوم 22 سبتمبر 2023.

بالنسبة إلى المعدل العام للحرارة القصوى فقد بلغ 32،9 درجة و تجاوز المعدّل المرجعي (31،4 درجة) بزيادة ب1،5 درجة.



وتراوحت معدلات الحرارة الصغرى ما بين 16،6 درجة بتالة و25،2 درجة بتوزر وكانت فوق المعدلات المرجعيّة وتراوحت الزيادة في درجات الحرارة بين 0،4 درجة إلى 3 درجات بزغوان وبلغت الحرارة الصغرى المطلقة 9،4 درجة بتالة، يوم 26 سبتمبر 2023، وبلغ المعدل العام للحرارة الصغرى 21،3 درجة وكان فوق المعدّل المرجعي (20،4 درجة) بفارق بلغ 1 درجة.



بالنسبة إلى معدّلات متوسط درجات الحرارة فقد تراوحت بين 22،9 درجة بتالة و30،8 درجة بتوزر. أمّا المعدل العام لمتوسط درجات الحرارة (27 محطّة رئيسيّة) فقد بلغ 27،1 درجة وكان أعلى من المعدل المرجعي (25،9 درجة) بزيادة ب1،2 درجة.