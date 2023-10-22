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المقراني و غربال والوريمي في رحلة البحث عن اول مشاركة لتونس في الالعاب الاولمبية الشتوية 2024

Publié le Dimanche 22 Octobre 2023 - 16:56 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية ان كل من بية المقراني وصوفي غربال غادرتا امس تونس ضمن وفد المنتخب التونسي للبوبسلاق ( التزلج على الجليد) الذى سيتعزز بجونتان الوريمي في رحلة تصفيات تقودهم الى النرويج ثم كوريا الجنوبية ثم النمسا للمشاركة في السباقات الترشيحية للالعاب الاولمبية الشتوية للشباب التي ستدور في جانفي-فيفري 2024 بغوغجيان بكوريا الجنوبية.
وكان في توديع البطلتين الواعدتين المقراني وغربال بمطار تونس قرطاج امس عضو الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية التونسية نوفل المرشاوي .
وتراهن العناصر التونسية على ضمان مشاركة تونس في الالعاب الاولمبية الشتوية لاول في تاريخها.


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