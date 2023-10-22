المقراني و غربال والوريمي في رحلة البحث عن اول مشاركة لتونس في الالعاب الاولمبية الشتوية 2024

اعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية ان كل من بية المقراني وصوفي غربال غادرتا امس تونس ضمن وفد المنتخب التونسي للبوبسلاق ( التزلج على الجليد) الذى سيتعزز بجونتان الوريمي في رحلة تصفيات تقودهم الى النرويج ثم كوريا الجنوبية ثم النمسا للمشاركة في السباقات الترشيحية للالعاب الاولمبية الشتوية للشباب التي ستدور في جانفي-فيفري 2024 بغوغجيان بكوريا الجنوبية.
وكان في توديع البطلتين الواعدتين المقراني وغربال بمطار تونس قرطاج امس عضو الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية التونسية نوفل المرشاوي .
وتراهن العناصر التونسية على ضمان مشاركة تونس في الالعاب الاولمبية الشتوية لاول في تاريخها.
وكان في توديع البطلتين الواعدتين المقراني وغربال بمطار تونس قرطاج امس عضو الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية التونسية نوفل المرشاوي .
وتراهن العناصر التونسية على ضمان مشاركة تونس في الالعاب الاولمبية الشتوية لاول في تاريخها.
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