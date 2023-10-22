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جمعية "تراثنا" تنظم النسخة الثامنة من تظاهرة "خرجة العلم التونسي" احتفاء بمرور 196 سنة على ميلاده

Publié le Dimanche 22 Octobre 2023 - 18:24 قراءة: 1 د, 7 ث
      
نظّمت جمعية "تراثنا"، اليوم الأحد، بمدينة العلوم بتونس النسخة الثامنة من "خرجة العلم التونسي" بمقر مدينة العلوم بتونس وذلك في إطار الاحتفاء بمرور 196 سنة على ميلاد العلم المفدى.

وتخللت هذه التظاهرة التي شهدت حضور ما يقارب 1500 مشارك واكبوا رفع العلم التونسي بحضور فوج الشرف للجيش الوطني، ورشات في الرسم والبراعة والخط العربي وكورال للأطفال إلى جانب تنظيم أجنحة عروض خاصة بالهلال الأحمر التونسي والمصائف والجولات، فضلا عن محاضرتين حول "تاريخ العلم التونسي" و "رموز العلم التونسي".

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وأفاد رئيس جمعية "تراثنا" زين العابدين بالحارث، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الجمعية تنظم للمرة الثامنة على التوالي خرجة العلم التونسي التي تهدف إلى غرس حب العلم وبالتالي الوطن في قلوب الناشئة خاصة وأن العلم التونسي يعد رمزا للصمود و المقاومة و الكفاح و للهوية التونسية.

ومن جهته دعا وزير التعليم العالي و البحث العلمي منصف بوكثير الشباب إلى العمل على إعلاء راية تونس في جميع المحافل الوطنية والدولية ولا سيما من خلال التألق في المسار الدراسي وإحراز أعلى المراكز والمراتب، مشددا على أن العلوم كانت ولازالت من أبرز المجالات التي ساهمت في تطوير الشعوب وتنميتها.

جدير بالذكر أن باي تونس حسين باي بن محمد قرر إنشاء علم لتونس، قريب في مظهره من العلم الحديث، بعد معركة نافارين في 20 أكتوبر 1827، وفي عام 1831 تمت الموافقة عليه رسميا.

ويرمز الهلال والنجم اللذان يظهران على علم تونس للإسلام، ويعتبران أيضا رمزين لحسن الحظ.


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