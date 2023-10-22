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الدورة الدولية المفتوحة للتايكوندو بقطر - اليوم الاول - ذهبية لبن يغلان وبرنزية للجواني

Publié le Dimanche 22 Octobre 2023 - 16:17 قراءة: 0 د, 29 ث
      
احرز المنتخب التونسي للاواسط للتايكواندو ميداليتين ( ذهبية وبرنزية في اليوم الاول لمنافسات الدورة الدولية المفتوحة للتايكواندو بقطر المصنفة (جي 1) لدى الاتحاد الدولي للتايكوندو) .
وتوج لاعب التايكواندو التونسي الشاب أيوب بن يغلان بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 45 كغ ) في البطولة فيما تحصل مواطنه يوسف الجواني (وزن أقل من 59 كغ ) على الميدالية البرنزية .

وشارك المنتخب التونسي في منافسات صنف الاواسط بثلاثة لاعبي تايكوندو وتوج منهم اثنان بميداليتين (ذهبية لبن يغلان وبرنزية للجواني).
...

وتتواصل اليوم منافسات الدورة باجراء منافسات صنف الاكابر على ان تقام غدا منافسات صنف الاصاغر


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