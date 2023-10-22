الدورة الدولية المفتوحة للتايكوندو بقطر - اليوم الاول - ذهبية لبن يغلان وبرنزية للجواني

احرز المنتخب التونسي للاواسط للتايكواندو ميداليتين ( ذهبية وبرنزية في اليوم الاول لمنافسات الدورة الدولية المفتوحة للتايكواندو بقطر المصنفة (جي 1) لدى الاتحاد الدولي للتايكوندو) .

وتوج لاعب التايكواندو التونسي الشاب أيوب بن يغلان بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 45 كغ ) في البطولة فيما تحصل مواطنه يوسف الجواني (وزن أقل من 59 كغ ) على الميدالية البرنزية .



وشارك المنتخب التونسي في منافسات صنف الاواسط بثلاثة لاعبي تايكوندو وتوج منهم اثنان بميداليتين (ذهبية لبن يغلان وبرنزية للجواني).



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وتتواصل اليوم منافسات الدورة باجراء منافسات صنف الاكابر على ان تقام غدا منافسات صنف الاصاغر