تونس/إيطاليا: منتدى الأمن الغذائي يوصي بإحداث مركز لنقل التكنولوجيا في المجال الفلاحي

مثّل إحداث مركز تونسي إيطالي، في تونس، بهدف نقل التكنولوجيا في مجال الزراعات الكبرى والحليب والمكننة وتثمين المياه المستعملة المعالجة من بين توصيات المنتدى التونسي الإيطالي حول الأمن الغذائي، الذّي اختتمت أشغاله، الجمعة، بتونس.



وأوصى المنتدى بأن يقع إحداث المركز بتونس في مناطق الإنتاج الفلاحي وفق ما ستحدده السلطات التونسيّة. وسيقع تمويل المركز عن طريق صندوق المناخ، الذّي أحدثته الحكومة الإيطالية لمواجهة التحديات المتعلّقة بإنعكاسات التغيّرات المناخية، على النشاط الفلاحي"، وفق ما أوضحه مدير عام المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، منذر بن سالم، الذّي تولّى تقديم تقرير حصيلة المنتدى، الذّي انتظم في تونس يومي 19 و20 أكتوبر 2023.





...



وأفاد أنّه تمّ في إطار المنتدى "التوصل إلى ضرورة دعم التعاون الثنائي بين تونس وإيطاليا بهدف تشخيص آلية لتوفير الحماية المالية لصغار ومتوسطي الفلاّحين الناشطين ضمن محيط هش ويتحملون إنعكاسات التغيّرات المناخية. وستشكل هذه الآلية محور نقاش خلال الاجتماع القادم لمجموعة السبع، الذي سينعقد بإيطاليا".



وتابع " كما تمّ الإتفاق على إحداث مجموعة عمل تونسيّة إيطاليّة لإعداد وثيقة عمل ستتضمن المقترحات المقدمة في المنتدى في شكل مجموعة مشاريع مستديمة بهدف تطوير فلاحة مستديمة وقادرة على مواجهة التغيّرات المناخية".



وأبرز بن سالم أنّ المنتدى تضمن أربع جلسات اهتمت بالبحث والتطوير في مجال الفلاحة وبقطاع الحبوب والإنتاج الحيواني والمكننة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في القطاع الفلاحي والتمويل والتأمين على الجوائح الطبيعية.



وقدّم الجانب التونسي في هذا المنتدى سلسلة من المقترحات للجانب الإيطالي. وتعلّقت هذه المقترحات، خصوصا، بحسب بن سالم، بالترفيع في حصّة التعريفة المخصّصة لزيت الزيتون التونسي الموجّه إلى السوق الأوروبيّة من 56700 طنا إلى 100 ألف طن وإرساء إطار تعاون يسمح بالاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال التصرّف في إقتصاد الماء".



كما يتعلّق الأمر بدعم البحث والتطوير، خصوصا، في مجال تكنوجيات المياه وإرساء شراكة تهدف إلى تقوية القدرات، خاصّة، منها في مجال مقاومة التغيّرات المناخية. وستتم مناقشة هذه المقترحات في إطار التعاون المستقبلي بين البلدين، بحسب المسؤول الأوّل عن المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس.



وتراس مشاركة تونس في هذا المنتدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المؤمن بلعاتي، ووزير الشؤون الخارجية، نبيل بن عمّار.



وعن الجانب الإيطالي تنقل وفد رفيع المستوى إلى تونس بمناسبة تنظيم المنتدى حول الأمن الغذائي. وترأس الوفد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاجاني. وتكون الوفد من وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات، فرانشيسكو لولوبريجيدا، ووزيرة العمل والسياسات الإجتماعية، مارينا إلفيرا كالدرون، فضلا عن ممثلين عن الهياكل المهنية للقطاع الفلاحي الإيطالي.