مكتب البرلمان يقرر عقد جلستين عامتين يومي 23 و31 أكتوبر للنظر في مشروع قانون اتفاقية تمويل وقانون المالية التعديلي

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الجمعة، إحالة تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاثنين القادم بداية من الساعة العاشرة صباحا.



كما قرّر مكتب البرلمان، وفق بلاغ أصدره اليوم، برمجة جلسة عامة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري، للنظر في مشروع القانون المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023، الذي تنكب لجنة المالية والميزانية حاليا على دراسته، وتم تقديم طلب استعجال النظر فيه.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار