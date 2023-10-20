القيروان: محاصرة مروج مخدرات على متن سيارة وحجز 10 صفائح من مخدر "الزطلة"

تمكن أمس اعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني و على اثر توفر معلومات لديها مفادها اندماج أحد الأنفار في شبكة ترويج مخدرات تنشط بين و لايتي القصرين و القيروان، من القبض عليه اثر نصب كمين محكم له على مستوى الطريق الحزامية الشبيكة القيروان بتفتيش سيارته تم حجز 10 صفائح من مخدر القنب الهندي كان يخفيها ذي الشبهة بين طيات ثيابه .



بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به وبمرافقه من أجل "ترويج المخدرات" والأبحاث مازالت متواصلة.



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