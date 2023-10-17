الترجي الرياضي: صباح الجمعة موعد التحول الى تنزانيا في رحلة خاصة

يشد الترجي الرياضي صباح الجمعة القادم الرحال الى دار السلام عاصمة تنزانيا حيث سيخوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم التي ستجمعه بنادي تي بي مازمبي الكونغولي يوم الاحد 22 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.



وافاد وليد قرفالة الناطق الرسمي باسم الترجي الرياضي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء ان "الهيئة المديرة حرصت على تامين افضل الظروف حيث سيكون التحول الى دار السلام على متن طائرة خاصة في رحلة لمدة حوالي 9 ساعات يتخللها توقف وحيد للتزود بالوقود".

واضاف ان الجهاز الفني للترجي الرياضي سيكتفي بحصة تدريبية واحدة مقررة يوم السبت في نفس توقيت المباراة على معشب بنجمان مكابا الملعب الرئيسي الذي سيحتضن المقابلة وسيتم خلالها وضع اللمسات الاخيرة وتحديد التشكيلة الاساسية.



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وكان الترجي الرياضي اعلن يوم الاحد عن تلقيه مراسلة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مفادها أن مباراة ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم أمام نادي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية ستقام يوم 22 أكتوبر الجاري في دار السلام بتنزانيا بعدما كانت مقررة يوم 21 من الشهر ذاته في لوبومباشي.

ولم يذكر الترجي الرياضي اسباب نقل المباراة من لوبومباشي الى دار السلام غير ان تقارير اعلامية اشارت الى ان القرار ياتي على خلفية حجز السلطات الكونغولية معدات للنقل التلفزي.

وفي المقابل، قال فريق باب سويقة انه تم الابقاء على موعد مباراة الإياب يوم 25 أكتوبر بملعب حمادي العقربي برادس.



