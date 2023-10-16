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مظاهرة للاتحاد العام لطلبة تونس امام السفارة الفرنسية تضامنا مع غرة

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 18:45 قراءة: 0 د, 51 ث
      
نفذت مجموعة من الطلبة التابعين للاتحاد العام لطلبة تونس (يسار) عشية اليوم الاثنين وقفة أمام مقر السفارة الفرنسية بشارع بورقيبة للتعبير عن "غضبهم" من موقف فرنسا الداعم للحرب الاسرائيلية على غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.

ورفع المشاركون في الوقفة وعددهم قرابة خمسين طالبا وطالبة بمن فيهم أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية الطلابية "فرنسا هي هي، فرنسا استعمارية" و"الفرنسيون والامريكان شركاء في العدوان" (ضد غزة) و"الشعب يريد تجريم التطبيع" ونداءات لاطلاق السجين جورج عبدالله من السجون الفرنسية القابع بها منذ 40 سنة بسبب ادانته في المشاركة في اغتيال دبلوماسيين اسرائيلي وأمريكي.

...

وقالت أصالة عزعوزي عضوة المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لطلبة تونس ان "الحراك الطلابي والشعبي يدين انتهاك فرنسا لحقوق الانسان" بعد قرار فرنسا ايقافات ومنع التظاهر الداعم للشعب الفلسطيني.

وحث عضو المكتب الفدرالي للاتحاد بجامعة منوبة ريان العياري السلطات التونسية التي عبرت عن موقف داعم للشعب الفلسطيني على استدعاء سفيري فرنسا والولايات المتحدة لابلاغهما بهذا الموقف ومطالبتهم بتوضيخات بشأن موقفهما.

وتخللت الوقفة مشادات مع قوات الأمن التي حضرت بكثافة حول مقر السفارة الفرنسية بشارع بورقيبة بمناسبة المظاهرة.


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