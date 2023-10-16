بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثامنة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي ستدور يوم الاربعاء 18 اكتوبر الجاري على النحو الاتي :



النادي الافريقي - النجم الساحلي (س18)

سبورتينغ المكنين - بعث بني خيار (س16)



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شبيبة الشيحية - نادي كرة اليد بجمال (س16)

الترجي الرياضي - النادي الهلالي (س16)

نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة (س16)

مكارم المهدية - الاتحاد الرياضي التميمي (س16)