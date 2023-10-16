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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثامنة

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 15:23 قراءة: 0 د, 20 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي ستدور يوم الاربعاء 18 اكتوبر الجاري على النحو الاتي :

النادي الافريقي - النجم الساحلي (س18)
سبورتينغ المكنين - بعث بني خيار (س16)
...

شبيبة الشيحية - نادي كرة اليد بجمال (س16)
الترجي الرياضي - النادي الهلالي (س16)
نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة (س16)
مكارم المهدية - الاتحاد الرياضي التميمي (س16)


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