بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثامنة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي ستدور يوم الاربعاء 18 اكتوبر الجاري على النحو الاتي :
النادي الافريقي - النجم الساحلي (س18)
سبورتينغ المكنين - بعث بني خيار (س16)
النادي الافريقي - النجم الساحلي (س18)
سبورتينغ المكنين - بعث بني خيار (س16)
شبيبة الشيحية - نادي كرة اليد بجمال (س16)
الترجي الرياضي - النادي الهلالي (س16)
نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة (س16)
مكارم المهدية - الاتحاد الرياضي التميمي (س16)
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