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الجزائر تحتضن كل المباريات "الرسمية والودية" للمنتخب الفلسطيني (فاف)

Publié le Dimanche 15 Octobre 2023 - 17:37 قراءة: 0 د, 46 ث
      
ستحتضن الجزائر كل المباريات "الرسمية والودية" للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم, حسب ما أعلن عنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) في بيان له اليوم الأحد.

واوردت الجامعة الجزائرية على موقعها الرسمي ان الجامعة الجزائرية لكرة القدم وبناء على طلب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, جبريل رجوب قررت احتضان الجزائر لكل المباريات الرسمية والودية التي تدخل في إطار تحضيرات المنتخب الفلسطيني لتصفيات كأس العالم-2026 وكأس آسيا للأمم-2027, مع التكفل بكل المصاريف المترتبة عن هذين الحدثين" وذلك تنفيذا لتعليمات السلطات الجزائرية العليا حسب بلاغ الجامعة .

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ويذكر انه في اطار تصفيات كأس العالم-2026, تتواجد فلسطين ضمن المجموعة التاسعة رفقة منتخبي أستراليا ولبنان.
وفي تصفيات كأس آسيا للأمم-2027 التي ستنطلق في شهر جانفي 2024, تلعب فلسطين ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الإمارات العربية المتحدة وإيران وهونغ
كونغ.
وفي هذا الإطار, يضيف بيان الفاف ان "رئيس الاتحاد وليد صادي اعلن بأن بلادنا ستستضيف أول مباراة رسمية تجمع منتخبي فلسطين وأستراليا يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, لحساب تصفيات كأس العالم-2026".


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