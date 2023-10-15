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البطولة الافريقية للرقبي السباعي للسيدات...تونس تنهي مشاركتها في المركز السادس

Publié le Dimanche 15 Octobre 2023 - 16:37 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انهى المنتخب التونسي للسيدات للرقبي السباعي مشاركته في البطولة الافريقية للامم الترشيحية الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 في المركز السادس اثر خسارته بعد ظهر اليوم الاحد بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير على نظيره الملغاشي بنتيجة 5-25.
وكان المنتخب التونسي فاز صباح اليوم على نظيره الغاني بنتجية 17-5.

وفي مباراة ثانية لحساب الدور الترتيبي، فاز المنتخب الزيمبابوي على نظيره الغاني بنتيجة 10-صفر محرزا بذلك المركز السابع.
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وعاد اللقب القاري الى منتخب جنوب افريقيا بتفوقه في المباراة النهائية على نظيره الكيني بنتيجة 12 مقابل 7 ضامنا بذلك ترشحه الى الالعاب الاولمبية باريس 2024 فيما انهى المنتخب الاوغندي البطولة الافريقية في المركز الثالث بانتصاره في نصف النهائي على زامبيا بنتيجة 29-10.

وللاشارة، سيخوض المنتخبان الكيني وصيف البطل والاوغندي صاحب المركز الثالث دورة الملحق العالمي المقررة خلال السنة القادمة لحجز مقعد في الالعاب الاولمبية 2024.



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