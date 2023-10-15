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البطولة الافريقية للرقبي السباعي للسيدات: تونس تفوز على غانا 17-5 وتلاقي مدغشقر من اجل المركز الخامس

Publié le Dimanche 15 Octobre 2023 - 12:32 قراءة: 0 د, 44 ث
      
فاز المنتخب التونسي للسيدات للرقبي السباعي على نظيره الغاني بنتية 17-5 في المباراة التي اقيمت صباح الاحد بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير ضمن الدور الترتيبي من اجل تحديد اصحاب المراكز بين 5 و8 للبطولة الافريقية للامم الترشيحية الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.
وفي مباراة ثانية لحساب الدور الترتيبي نفسه، فاز المنتخب الملغاشي على منتخب زيمبابوي 15-10.
وسيواجه المنتخب التونسي نظيره الملغاشي بداية من الساعة 13 و12 دقيقة من اجل الحصول على المركز الخامس بينما سيلاقي المنتخب الغاني نظيره الزيمبابوي لتحديد صاحب المركز السابع على الساعة 12 و44 دقيقة.
يذكر ان الدور نصف النهائي سيجمع في وقت لاحق بين جنوب افريقيا وزامبيا من جهة وبين كينيا واوغندا من جهة اخرى في حين ستقام المباراة الترتيبية على المركز الثالث والمباراة النهائية بعد ظهر اليوم الاحد.
...

وسيضمن المنتخب الذي سيتوج باللقب ترشحه الى الالعاب الاولمبية باريس 2024 على ان يخوض وصيف البطل وصاحب المركز الثالث دورة الملحق العالمي المقررة خلال السنة القادمة.


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