Babnet

بنزرت: برمجة انطلاق أشغال مشروع إعادة بناء جسر وادي جومين بماطر في موفى أكتوبر الجاري

Publié le Dimanche 15 Octobre 2023 - 12:07 قراءة: 0 د, 39 ث
      
برمجت مصالح التجهيز بولاية بنزرت انطلاق أشغال مشروع إعادة بناء جسر وادي جومين بماطر في موفى الشهر الجاري أكتوبر 2023، وذلك عبر مقاولات تونسية وبرقابة فنية من قبل مصالح التجهيز، وفق المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت أم الزين الطمني.


  وبيّنت الطمني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن كلفة المشروع تقدّر بـ13.5  مليون دينار وتتضمن فنيا التجديد الكامل للجسر بعرض 24 متر بما سيمكن من مزيد تيسير حركة المرور عبره سواء للسواق او للمترجلين، خاصة وان الاشغال تشمل انجاز رصيف بمواصفات السلامة الكاملة، علاوة على اشغال الانارة وغيرها من التدخلات الفنية.
...

   كما سيتم، بالتوازي مع مختلف الاشغال الواجبة على الجسر، إنجاز اشغال تهيئة وتعبيد أكثر من 600 متر خطي من الطرقات بمدخلي الجسر، وذلك في اطار مزيد تعميم وظيفيته التنموية والاجتماعية، وأيضا تأمين محيطي الوادي خلال موسم الامطار، وفق نفس المصدر.
 


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275108


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأحد 15 أكتوبر 2023 | 30 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:45
15:17
12:12
06:26
05:00
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
30°-21
33°-22
36°-23
36°-24
  • Avoirs en devises
    26979,9

  • (13 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,35865 DT        1$ =3,17073 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 oct)   864,0 MDT
Indicateurs
....
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*