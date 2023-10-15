بنزرت: برمجة انطلاق أشغال مشروع إعادة بناء جسر وادي جومين بماطر في موفى أكتوبر الجاري

برمجت مصالح التجهيز بولاية بنزرت انطلاق أشغال مشروع إعادة بناء جسر وادي جومين بماطر في موفى الشهر الجاري أكتوبر 2023، وذلك عبر مقاولات تونسية وبرقابة فنية من قبل مصالح التجهيز، وفق المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت أم الزين الطمني.





وبيّنت الطمني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن كلفة المشروع تقدّر بـ13.5 مليون دينار وتتضمن فنيا التجديد الكامل للجسر بعرض 24 متر بما سيمكن من مزيد تيسير حركة المرور عبره سواء للسواق او للمترجلين، خاصة وان الاشغال تشمل انجاز رصيف بمواصفات السلامة الكاملة، علاوة على اشغال الانارة وغيرها من التدخلات الفنية.



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كما سيتم، بالتوازي مع مختلف الاشغال الواجبة على الجسر، إنجاز اشغال تهيئة وتعبيد أكثر من 600 متر خطي من الطرقات بمدخلي الجسر، وذلك في اطار مزيد تعميم وظيفيته التنموية والاجتماعية، وأيضا تأمين محيطي الوادي خلال موسم الامطار، وفق نفس المصدر.

