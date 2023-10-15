وزير الإقتصاد يبحث، بمراكش، سير التعاون المالي والفني والثنائي مع مسؤولين عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية

بحث وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، في إطار مشاركة تونس في أشغال اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، التي انطلقت بمدينة مراكش المغربية، منذ التاسع من أكتوبر 2023، سير التعاون المالي والفني مع رئيس البنك العالمى المكلف بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فريد بالحاج ومع العديد من المسؤولين عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية.



وتطرق الطرفان إلى برامج العمل للفترة القادمة خاصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية كبرنامج الأمان الإجتماعي وبرامج الإنتقال الطاقى ودعم الإقتصاد الأخضر والدائري وتوفير الدعم للقطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة و غيرها من المجالات.





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كما التقى وزير الإقتصاد والتخطيط رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (BID) ومدير عام الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والاجتماعى ( FADES) ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية (BERD) ونائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار(BEI) ونائب رئيس المؤسسة المالية الدولية (SFI) وعضو مجلس مديري البنك الألماني للتنمية (KFW) و نائب رئيس الوكالة متعددة الاطراف لضمان الإستثمار (MIGA) والمدير العام لأوروبا والشرق الأوسط للوكالة اليابانية للتعاون الدولى ( JICA).



ومكنت هذه اللقاءات، حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط، من التطرق إلى مختلف أوجه التعاون المالي والفني بين تونس و هذه المؤسسات والسبل والأفاق المتاحة لمزيد تدعيمه وتطويره.



كما التقى سمير سعيّد ، بمراكش، وزير المالية الليبي وتحادث معه بشأن إمكانيات وفرص تطوير التعاون الإقتصادى بين تونس وليبيا خاصة على مستوى الإستثمار والشراكة.



وكان وزير الاقتصاد وأعضاء الوفد المرافق له قد حضروا الجلسة الافتتاحية والاجتماعات الموسعة لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، واجتماع المحافظين الأفارقة ثم اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك العالمي "أجاي بانغا" "Ajay Banga".



وتناول النقاش خلال هذه الجلسات مسائل عدة منها بالخصوص التحديات المستجدة التى يواجهها العالم اليوم لاسيما البلدان النامية والفقيرة خاصة فى ما يتعلق بتفاقم ظاهرة التغيرات المناخية و تداعياتها الخطيرة على التنمية الإقتصادية والبشرية وأهمية العمل المشترك، في إطارأكثر تضامنا لمجابهتها والحد منها.

كما تطرقت المحادثات إلى التحديات المتزايدة فى ما يتعلق بالأمن الغذائى وفى مجال الطاقة وما تتطلبه من حلول ودعم للتوجه اكثر نحو الطاقات البديلة والنظيفة.

وشارك وزير الإقتصاد والتخطيط في الندوة رفيعة المستوى حول الرهانات والحلول لدعم الإدماج الإجتماعي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث قدم مداخلة تعرض من خلالها إلى التجربة التونسية في هذا المجال وما يتم العمل عليه فى الفترة الحالية من برامج لدعم التمكين الإقتصادى لفائدة الفئات الهشة لاسيما الشباب والمرأة ، وهي برامج تهدف إلى التشجيع على المبادرة الخاصة واندماج هذه الفئات في الدورة الإقتصادية من خلال احداث مشاريع صغرى ومواطن رزق لائق.

يذكر أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انطلقت منذ التاسع من أكتوبر الجاري وتواصلت إلى اليوم الاحد 15 أكتوبر 2023، بمدينة مراكش المغربية، تعقد لأول مرة في إفريقيا منذ خمسين عاما. وتعود الإجتماعات السنوية الأخيرة للمؤسستين الماليتين الدوليتين في أفريقيا إلى سنة 1973 عندما استضافت كينيا هذا الحدث السنوي.



